Госрасходы на препараты от COVID выросли в четыре раза за год

Минздрав сообщает, что расходы на лечение легкой формы коронавируса составляют по ОМС 67 300 руб., а крайне тяжелых — 283 100 руб. на человека. В случае длительного лечения расходы возрастают.

Объем расходов государства на закупку для госклиник и больниц лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, с декабря прошлого по май этого года достиг 40,5 млрд руб. Сумма в четыре раза превысила затраты в начале пандемии коронавируса — в период с декабря 2019 г. по май 2020 года, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании Headway Company.

Самые большие расходы у государства из лекарств против ковида уходят на фавипиравир, который используется для лечения гриппа. На препарат было потрачено 6,6 млрд руб. Дженерики этого препарата в России производят три компании: «Р-фарм» Алексея Репика, «Промомед рус» Петра Белого и «Химрар» Андрея Иващенко, уточняет издание.

Еще 6,3 млрд руб. денег из госбюджета ушло на закупку артлегиа. Этот препарат применяется для лечения ревматоидного артрита и производится он «Р-фармом» по лицензии бельгийской UCB. 5 млрд руб. было потрачено операторами госзакупок на антикоагулянт ксарелто от немецкой компании Bayer.

Компания DSM Group подсчитала, что за год средняя цена упаковки антиковидного препарата увеличилась в коммерческом сегменте с 772,2 до 924,8 руб., а в госсекторе — с 909,9 до 2200 руб.

Также специалисты компании подсчитали, что годовой рост цены упаковки препаратов от коронавируса за год составил 22% или17,7 млрд руб.

