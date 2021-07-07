Пекин бьет по китайским компаниям, желающим заработать на американских биржах

В надвигающихся неприятностях китайские IT-компании, которые хотят разместить свои акции на биржах за границей или акции которых уже торгуются за пределами КНР, могут винить Didi Global Inc. Агрегатор такси, каршеринга и райдшеринга провел на прошлой неделе успешное IPO в Нью-Йорке и заработал на нем 4,4 млрд долларов. Didi, кстати, проигнорировал «совет» финансового регулятора повременить с размещением акций за океаном.

Сейчас Пекин объявил об ужесточении правил для технологических компаний, предпочитающих продавать акции за границей. Уолл-стрит давно является своего рода мостиком между китайским экономическим чудом и США. Очень мощные зарубежные IPO таких компаний, как, скажем, Alibaba Group Holding Ltd., подчеркивали растущую экономическую мощь Поднебесной и одновременно помогали американским инвесторам заработать на росте таких компаний.

Статья по теме: Китай создал механизм жесткого ответа на санкции Запада

Сейчас в Пекине, очевидно, решили, что можно уже не улучшать имидж китайской экономики и кому-то на Западе что-то доказывать. И уж тем более, решили китайские власти, ни к чему давать западным инвесторам, в первую очередь, конечно, американским, зарабатывать на развитии китайских компаний. Естественно, в китайском правительстве учитывают напряженные отношения с Вашингтоном. Немаловажной, а, возможно, и главной причиной ужесточения правил для любителей зарубежных IPO является и желание Пекина взять под контроль технологический сектор, который в последнее время значительно усилился и начал, по мнению властей, слишком много себе «позволять».

Кроме Didi, в последние дни китайский регулятор по кибербезопасности начал также проверять на предмет безопасности данных китайских граждан популярные мобильные приложения компаний Full Truck Alliance Co. и Kanzhun Ltd., заработавших на IPO в США в июне в общей сложности приблизительно 7 млрд долларов.

Официальным предлогом для ужесточения правил являются опасения правительства КНР, что власти США и других западных стран могут завладеть данными китайских граждан через компании, акции которых торгуются на их биржах.

Статья по теме: Китайские компании: делистинг, несмотря на Байдена

Регуляционные меры китайских властей будут иметь очень серьезные последствия не только для самих IT-компаний из КНР, но и для их зарубежных партнеров и инвесторов, у которых быстро растущие китайские стартапы пользуются большой популярностью, а также для многочисленных банков, в основном, американских, организующих и финансирующих размещение акций. Например, главными андеррайтерами IPO Didi были Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co.

В результате действий регуляторов подавляющее большинство китайских компаний, планировавших разместить акции на зарубежных биржах, вынуждены от своих планов временно отказаться.

Зарубежные инвесторы, которые еще надеялись, что в Пекине возобладает здравый смысл, в очередной раз убедились, что власти КНР могут легко блокировать в самую последнюю минуту любую сделку любой китайской компании.

Президент КНР Си Цзиньпин не скрывает, что, по его мнению, китайские предприниматели должны ставить национальные интересы Поднебесной выше своих деловых интересов. Ужесточение правил проведения IPO за рубежом касается всех стран, но регуляторы не скрывают, что, главным образом, оно направлено против тех, кто выбрал для этого Соединенные Штаты.

Между тем, даже на фоне резко ухудшившихся отношений между США и КНР число китайских компаний, представляющих, главным образом, IT-сектор, которые хотят продавать свои акции на американских биржах, в последнее время не снижается. Что не удивительно, учитывая, что китайские компании заработали на IPO только в США после 2012 года, по данным Dealogic, свыше 75 млрд долларов.

За первые шесть месяцев 2021 года первичное размещение акций на биржах США провели 36 китайских компаний, столько же, сколько за весь прошлый год. IPO Didi стало крупнейшим после рекордного на тот момент размещения Alibaba, которое принесло Джеку Ма в 2014 году 25 млрд.

Желание провести IPO в США не охладил даже прошлогодний закон, ужесточающий правила работы иностранных компаний, зарегистрированных на биржах в США.