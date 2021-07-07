Китай лишил Германию мирового лидерства в экспорте машиностроения

Германия уступила Китаю мировое лидерство в области экспорта продукции машиностроения, сообщает Deutsche Welle. Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) заявило, что в 2020 году Китай впервые обогнал Германию, сообщила в среду, 7 июля, газета Die Welt. В прошлом году доля Китая в международных поставках машин и промышленного оборудования достигла 15,8%, в то время как Германии – 15,5%.

По данным Die Welt, в 2019 году Германия еще опережала Китай по данному показателю почти на 1,4%, а в 2020 году – на 7%. «Китай производит столько машин и промышленного оборудования, сколько США, Германия, Япония и Италия вместе взятые. Поэтому выход КНР на первое место по экспорту данной продукции был лишь вопросом времени», – сказал глава отдела внешней торговли в VDMA Ульрих Аккерман.

Однако опередив Германию в абсолютных цифрах, Китаю еще далеко до германских показателей по доле экспорта продукции машиностроения на душу населения. Население Китая в 17 раз больше, чем в Германии.

