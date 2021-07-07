Летнее обновление меню в Les Ole

Ресторан Les Ole встречает светлым интерьером, который напоминает оранжерею с тропическими растениями, где ощущаешь себя в загородном доме.

К жарким московским будням шеф-повар Владимир Сергеев подготовил обновление меню.

Начать знакомство с ресторанов рекомендуем начать с брускетт или легких салатов, например: домашнего салата с лососем (710р.), с авокадо, бейби-картофелем и фермерским йогуртом, или салатом с брезаолой и артишоками (680р.) из маринованных артишоков в сочетании с трюфельным кремом, брезаолой и сыром Грана падано.

Итальянской кухне посвящены разделы ризотто и Fresca. Домашние равиоли Кулурлжонес с осьминогом (890р.) готовятся нежном в соусе на основе белого вина вяленых томатов и таджарских оливок.

Раздел горячих блюд пополнился филе утки с манговым соусом и конфитюром из кумквата (990р.), а также свиной вырезкой с бататом и клюквой (890р.)

Приятные новинки в разделе десертов от шеф-кондитера Александра Баканова.

Хит меню — Золотой самородок. Это авторский чизкейк с ледяными персиками, облепихой, копченой шоколадной землей и сублимированными ягодами (680р.) А также самый инстаграмный десерт этого лета — стеклянная груша со специями и нежным муссом из взбитых сливок (570р.)

Для настоящих гурманов, каждую пятницу в Les Ole действует акция: 6 устриц и бокал белого вина за 999 рублей.

А каждую среду и четверг безлимитный рислинг за 1500р. на человека. Акция действует с 16:00-22:00

Ресторан Les Ole на Петровке — последовательное продолжением загородного отеля Les Art Resort.