«Электрической» революции в автопроме угрожает дефицит лития

Главной угрозой для Илона Маска и его Tesla, а также для десятков других автопроизводителей, наращивающих выпуск электромобилей, являются не конкуренты, а надвигающийся дефицит главного компонента авто, работающих на электричестве — лития.

На днях банки Macquarie Bank и Credit Suisse предупредили клиентов, что предложение этого редкоземельного металла в обозримом будущем будет отставать от спроса. Цены же на него, как нетрудно догадаться, будут постоянно расти.

Статья по теме: Нам нужен свой литий

Вообще-то очередное предупреждение мало кого должно удивлять, потому что редкий день сейчас обходится без одной-двух победных статей о росте продаж электромобилей. Несмотря на то, что рост продаж является единственным фактором для авторов оптимистичных прогнозов об «электрической» революции в автопроме, создается впечатление, что электрификацию автомобильного транспорта уже ничто не может остановить. Очевидно также, что назрела ситуация, которая неизбежно приведет к росту цен на литий, без которого производство электромобилей невозможно. Дело в том, что доминирующему положению литий-ионных аккумуляторов пока ничто не угрожает, потому что конкуренты у них появляются крайне редко.

Ситуацию осложняет еще и то, что предложение этих незаменимых для электромобилей деталей стабильно не успевает за спросом.

«Снижение добычи (после обвала цен) быстро привело к окончанию избытка лития на рынке, — говорится в аналитической записке Credit Suisse.— Этот процесс совпал с резким ускорение «электрической» революции (в автопроме)».

Статья по теме: Минпромторг нацеливается на второе место на рынке редкоземельных металлов

Швейцарские аналитики прогнозируют вполне возможный трехкратный рост цен на литий к 2025 году! Естественно, этот всплеск в конце концов приведет к росту добычи лития. Максимальная цена этого редкоземельного металла уже достигала максимума, но к лету 2020 года снизилась в четыре раза, до 5 тысяч долларов. За прошедший год цены поднялись, однако до максимума трехлетней давности — 20 тыс. долларов за тонну им еще, по мнению Credit Suisse, далеко.

Самой большой проблемой, сообщает Reuters, являются цены на литий в долгосрочных контрактах, что является еще одним подтверждением его приближающегося дефицита.

На данный момент тонна карбоната лития (Li2CO3) стоит в среднем 12 тыс. долларов, но низкое количество долгосрочных контрактов на его поставки, подписанных в прошлом году, не позволяет инвесторам вкладывать большие деньги в добычу этого металла, объясняет Benchmark Mineral Intelligence (BMI). В результате на рынке лития уже начал складываться дефицит предложения на уровне 25 тыс. тонн.

После 2022 года ситуация еще больше ухудшится, прогнозирует BMI.

«Если в ближайшем будущем инвесторы не возобновят инвестиции в добычу лития, — предрекает аналитик Джордж Миллер,— то нынешний дефицит продлится до конца десятилетия».

Несмотря на отсутствие инвестиций отдельные горнодобывающие компании наращивают добычу на свой страх и риск и хоть как-то пытаются удовлетворить стремительно растущий в автопроме спрос на литий-ионные аккумуляторы

«Сектор (электромобилей) быстро развивается, — заявил недавно агентству Bloomberg вице-президент китайской горнодобывающей компании Gangfeng Lithium, одного из мировых лидеров по добыче лития.— У нас очень оптимистичный прогноз на рост потребления лития».

Вооружившись этим прогнозом, Gangfeng Lithium начала наращивать добычу лития. Но и здесь имеются подводные камни — даже с ростом добычи долгосрочные прогнозы позволяют предположить дальнейший рост цен на него.