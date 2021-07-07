Литва отгородится от Белоруссии стеной

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна начнет строительство стены на границе с Белоруссией, поскольку наблюдается всплеск попыток нелегального перехода белорусско-литовской границы, сообщает Reuters. По словам Шимоните, начиная с 1 июня задержано более тысячи человек.

«Мы начнем строительство дополнительного физического барьера, который разделит Литву и Белоруссию, что станет определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», – сказала Шимоните.

2 июля правительство Литвы объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в страну из Белоруссии. Руководителем по преодолению ЧС назначен министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По данным литовской пограничной службы, число нелегальных мигрантов, перебирающихся в Литву, по сравнению с 2020 годом возросло в 11 раз. Сообщается, что среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, много граждан Ирака, Ирана и Сирии.

«Думаю, это попытка показать свою позицию не только Литве, но и ЕС. Может быть, так они пытаются добиться диалога», – заявила Билотайте.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет препятствовать нелегальной миграции, наркотрафику и контрабанде в Европу. «Сегодня они взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде», – сказал Лукашенко.

