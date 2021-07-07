Многое говорит о нефти по 80 долларов

Непосредственно после появления новости о неудачном завершении «долгого» заседания ОПЕК+ цены нанефть марки Brent превысили в понедельник 77 долларов/барр. Цены на нефть выросли из-за опасений инвесторов, что рынкам будет не хватать сырья.

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Но уже во вторник они довольно внушительно скорректировались: Brent подешевела на 3,3% до 74,58 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,2%, до 73,50 доллара.

Камнем преткновения, напомним, стала позиция Объединенных Арабских Эмиратов, настаивающих на особых условиях, означающих повышенную квоту для этой страны. Не согласны с этим, прежде всего, в Саудовской Аравии.

В среду днем Brent стоит уже почти 76 долл./барр., а WTI достигает 74,80 и выше. И возникла напряженная по своему эмоциональному фону дилемма: цены могут пойти как резко вверх, так и резко вниз.

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Противостояние между Саудовской Аравией и ОАЭ заставило инвесторов вновь поставить под сомнение будущее ОПЕК. Если картель распадется, добыча станет вновь неограниченной, и цены понесутся к исторически низким отметкам.

Но аналитики видят и другой вариант — тот, при котором в обозримом будущем никакое решение так и не будет принято. «Если предполагать, что глобальный спрос на нефть восстановится в конце этого года по мере постепенного снятия ограничений на поездки, пролонгация июльских квот в рамках ОПЕК+ углубит дефицит нефти на мировом рынке примерно до 2,5 млн баррелей в день в третьем и четвертом кварталах 2021 года», — заявил MarketWatch помощник экономиста по сырьевым товарам Capital Economics Сэмюэл Бирман.

Хотя другие страны будут до последнего противится уступкам ОАЭ, поскольку дурной пример заразителен, но и варианта, что придется пойти навстречу Эмиратам, исключать нельзя, полагает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Может быть, даже придется повысить общий уровень добычи на 100-150 тыс. баррелей в сутки от планируемых 400 тыс. Баррелей.

Правда, по его мнению, это не приведет к слому восходящего тренда нефтяных цен, поскольку растущая мировая экономика такой объем легко переварит.

«Учитывая, что Америка даже не пытается увеличить производство нефти, полагаем увидеть нефть по 80 долларов уже в этом месяце, — говорит Алексей Антонов. — Вчера, кстати, более чем 3-процентной коррекцией нефть сняла техническую перекупленность и может идти дальше вверх. Пока же основным препятствием для роста нефти являются попытки укрепления доллара к корзине мировых валют».

Начало недели для нефтяного рынка выдалось очень насыщенным, констатирует старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. В понедельник, 5 июля, цены на нефть пользуясь срывом министерской встречи ОПЕК+ росли на 1,5%, обновляя максимумы с октября 2018 года и в моменте достигая отметки 78,20 долларов за баррель Brent. А уже на следующий день во вторник, 6 июля, нефтяные котировки испытали самое большое однодневное падение с 19 мая 2021 года, цена барреля Brent снизилась на вчерашних торгах на 3,1%, в моменте достигая отметки 74,60 долларов.

«Интересно, что падение нефтяных котировок происходило на фоне заявлений пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки о том, что США пытается поспособствовать ходу переговоров ОПЕК+, — отмечает аналитик. — Очевидно, что инфляционное влияние, которое создает рост цен на нефть, никак не устраивает США, поэтому американцы начинают вмешиваться. Получится ли у них повлиять на переговорные позиции ОАЭ, Саудовской Аравии и России посмотрим, а пока можно сказать, что отметки 78-80 долларов за баррель Brent, это болевая точка для США, так что при новом подходе к этим значениям можно ожидать новых вербальных интервенций от американской администрации».

Сегодня, 7 июля, отмечает он, ситуация на нефтяном рынке немного стабилизировалась. Цены на нефть демонстрируют умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,3-0,4% и пытаясь развить восстановление в район отметок 76,50-77 долларов за баррель Brent, где располагается важная зона сопротивления. И, по мнению Розмана, закрепление выше нее вернет на повестку дня рост нефтяных цен к 80 долларов за баррель Brent.

При этом нельзя исключать и еще одной локальной попытки снижения, в диапазон 74-74,50 долларов за баррель Brent, считает аналитик. Все-таки сегодня нас ждет публикация внутриотраслевой статистики по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API), а также очень важная публикация «минуток FOMC», в которых инвесторы надеются найти подсказки к срокам сворачивания программы покупки облигаций ФРС на 120 млрд долларов в месяц.

Стоит вспомнить, говорит он, что само июньское заседание американского регулятора спровоцировало резкий рост американского доллара: всего за три дня после заседания он прибавил около 2,0%, и этот рост продолжается до сих пор. Кроме того, смена позиции ФРС с «голубиной» на умеренно-ястребиную спровоцировала и падение американского фондового рынка. За два дня после июньского заседания он снизился на 3,0%.

Естественно, говорит Александр Розман, если сегодня вечером протоколы с последнего заседания ФРС вновь спровоцируют давление на рисковые активы и рост американского доллара, нефть окажется под давлением и тогда район отметок 74-74,50 долларов станет не только целевой зоной снижения, но и вероятной областью, откуда котировки вновь попытаются развернуться.

А на ситуацию со срывом министерской встречи ОПЕК+ можно смотреть под разным углом, полагает Александр Розман. Задержка оказывается на руку всем странам консорциума. Тем более, что может последовать неприятная для рынка новость о восстановлении «ядерной сделки» США и Ирана и возвращении на рынок еще 1,3-1,4 млн б/c.

Для нефтяного рынка, который на текущий момент находится в состоянии дефицита более чем на 2 млн б/c это будет настоящим ударом, потому что сместит баланс рынка к профициту. А это автоматически приведет к быстрому падению цен на нефть ниже 60 долларов, а может, и ниже 50 долларов за баррель Brent. Если такая гипотеза верна, уверен Александр Розман, то тогда разрешения спора ОПЕК+ с ОАЭ можно будет ожидать лишь после того, как станут понятны перспективы и сроки восстановления «ядерной сделки», а до того момента нефтяные цены будут находиться в диапазоне 74-79 долларов за баррель Brent.