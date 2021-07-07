Москвичи оформили рекордное число льготных ипотек в июне 2021 года - заммэра Ефимов

В июне 2021 года на покупку жилья в Москве было выдано 7 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 46,9 млрд рублей. Это наивысший месячный показатель с апреля 2020 года, когда начала действовать госпрограмма по льготной ипотеке.

«Наивысшая активность была зафиксирована в последнюю неделю июня, когда на приобретение жилья в столице было выдано 2,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на 18,1 млрд рублей», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, с начала реализации госпрограммы с апреля прошлого года на покупку жилья в Москве было выдано ипотечных кредитов на 480,4 млрд рублей. Ежедневно на эти цели выдается в среднем более 180 ипотечных кредитов по ставке 6,5%.

Продление государственной программы до 1 июля 2022 года по ставке 7% и максимальной суммой кредита до 3 млн рублей поддержит спрос на рынке недвижимости за счет заемщиков с высоким объемом собственных средств. Также это улучшит ценовые показатели столичной жилой недвижимости за счет роста предложения, отметил Владимир Ефимов.

«С самого начала госпрограммы Москва является лидером спроса в секторе льготного ипотечного кредитования России. Если на конец 2020 года доля Москвы в общем объеме выданных кредитов составляла 26,9%, то на 1 июля на покупку жилья в столице приходится почти треть от всего объема выданных в России льготных кредитов – 27,6%» – сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Как отметили в Аналитическом центре правительства Москвы, в тройку лидеров по объемам предоставления льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в столице в рамках госпрограммы входят Сбербанк, банк ВТБ и Альфа Банк.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов рассказал, что за все время действия программы льготной ипотеки с апреля 2020 года по май 2021 года в столице зарегистрировано 71,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве с применением кредитных средств, что составляет 50,4% от общего числа оформленных ДДУ (жилой и нежилой фонды) за обозначенный период (141 670).

«Если анализировать показатели 2020 года, то максимальное снижение мы наблюдали в апреле-мае, когда в целом число сделок с недвижимостью сократилось из-за сложной эпидемиологической обстановки. При этом практически сразу после начала действия программы льготного кредитования, а также отмены режима самоизоляции рост числа регистраций возобновился», - комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. – В частности, в сентябре 2020 года был превышен месячный порог в 6,5 тыс. регистрации кредитных сделок на первичном рынке, и он не снижался до конца года. В текущем году доля договоров участия в долевом строительстве с применением кредитов от общего числа сделок в новостройках Москвы также растет и держится в среднем на уровне в 50%».