Известный научный журнал Nature (Великобритания) опубликовал статью, в которой подтверждается высокая эффективность и безопасность российской вакцины «Спутник V».

В статье, в частности, отмечается, что «Спутник V» использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека. При этом отличительной особенностью российской вакцины от препаратов Johnson & Johnson и AstraZeneca, является то, что «Спутник» использует разные аденовирусы.

Кроме того, отмечается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена в ЕС, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сразу несколько стран уже производят «Спутник V».

При этом Nature приводит данные на апрель 2021 года из пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которому данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%.

К аналогичным выводам пришли в Минздраве ОАЭ (эффективность 97,8% в предотвращении симптоматического коронавируса и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни).

По данным Nanure, в Минздраве Аргентины сообщили, что одна доза вакцины «Спутник Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций снижает на 87,6%. Помимо этого автор статьи напомнил, что «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от COVUD-18. В настоящее время препарат одобрен более чем в 60 странах мира.

