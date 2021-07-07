Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику

Мировые цены на нефть утром 7 июля не показывают четкой динамики после падения по итогам вторника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 по московскому времени, цена котировок на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в сентябре сохранила показатель прошлого закрытия в $74,53, августовские фьючерсы на WTI показали слабую динамику, прибавив 0,14%, до $73,47 за баррель.

Днем ранее цены на нефть демонстрировали высокую волатильность из-за отсутствия результатов встречи ОПЕК+. По итогам торгов стоимость Brent упала на 3,4%, WTI – на 3,8%. При этом в первой половине дня цены показывали положительную динамику. Так фьючерс WTI обновил максимум с ноября 2014 года, вплотную подойдя к $77.

Инвесторы на сегодня обеспокоены неопределенными перспективами сделки ОПЕК+ по ограничению добычи, поскольку переговоры 1 и 2 июля не дали конкретных результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года. Третий раунд переговоров 5 июля был отложен, а новая дата пока не названа.

