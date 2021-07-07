Нематериальные активы резидентов ОЭЗ Москвы выросли до 9 млрд руб. в 2020 году - заммэра Ефимов

Стоимость нематериальных активов резидентов ОЭЗ по итогам 2020 года составила около 9 млрд рублей. Это почти на один млрд рублей больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Нематериальные активы организаций - это объекты интеллектуальной собственности. К ним относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Официальная регистрация интеллектуальной собственности позволяет защитить инновационную идею и зафиксировать положение компании на рынке в качестве владельца уникальной технологии, имеющей на это документальное подтверждение.

«Увеличение объема нематериальных активов резидентов ОЭЗ связано с активизацией работы по оформлению прав на созданную ими интеллектуальную собственность. В 2020 году 13 высокотехнологичных компаний столичной особой экономической зоны получили свыше 40 официальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе изобретения, полезные модели, ноу-хау», - пояснил Владимир Ефимов.

Большая часть из них приходится на сферу микроэлектроники и IT-индустрии, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Микроэлектроника и программное обеспечение стали основными сферами получения патентов резидентами. Наряду с этим, резиденты ОЭЗ запатентовали разработки в сфере лазерных технологий и рентгеновского досмотрового оборудования, средства для реабилитации инвалидов, ряд новых наименований лекарственных препаратов и видов медтехники», - пояснил Александр Прохоров.

Компании, локализованные в особой экономической зоне столицы в статусе резидентов, получают доступ к налоговым преференциям и сервисной поддержке бизнеса. Сэкономленные средства они стремятся вкладывать в создание новых разработок, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Объем нематериальных активов предприятий, способных в будущем стать основой для развития реального производства, постоянно растет. В настоящее время резиденты ОЭЗ уже выражают заинтересованность в проведении независимой оценки их нематериальных активов, чтобы использовать в качестве залога при получении банковских займов на модернизацию и расширение производства», - отметил он.