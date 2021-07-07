«Они давно потеряли свои мозги»: китайцы высказались о задержании консула Эстонии в РФ

Пользователи китайскх соцсетей активно обсуждают задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге. При этом многие из них призывают Москву принять жёсткие ответные меры, а также откровенно смеются над действиями прибалтийского дипломата, передаёт РИА Новости.

«Разве дипломаты из других стран – это обычно не легальные шпионы? А это, наверное, просто слишком обнаглел», – написал один из них.

«Теперь я понимаю, почему все считают три прибалтийские страны глупыми», – заметил другой пользователь.

«Эстония – крошечная и слишком заносчивая страна, раз решилась воровать у своего соседа-гиганта! Уверен, за ними точно стоит кто-то более сильный. И все мы знаем, кто это», – заявил другой комментатор.

«Они провоцируют великую державу. Эти прибалтийские страны давно потеряли свои мозги и теперь не знают, как их найти», – резюмировали пользователи китайских соцсетей.

Напомним, накануне ФСБ объявила https://expert.ru/2021/07/6/fsb-zaderzhala-estonskogo-konsula-v-sankt-peterburge/ о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина России.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — заявили в ЦОС ФСБ.

В свою очередь в МИД Эстонии назвали задержание свое дипломатического сотрудника провокацией России.

