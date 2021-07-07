Отсрочкой по арендным платежам в Москве смогут воспользоваться около 1,2 тыс. рестораторов - заммэра Ефимов

Почти 1,2 тыс. рестораторов Москвы смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам за третий квартал, соответствующую меру поддержки ранее ввело правительство столицы. После введения новых антиковидных мер еженедельный оборот товаров и услуг соответствует прогнозам и не вызывает опасения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Мы внимательно следим за ситуацией, оценивая положение во всех сферах экономики Москвы. Сейчас еженедельный оборот товаров и услуг в целом по экономике сопоставим с нашими прогнозами и не вызывает опасений. При этом мы понимаем, что у отдельных предприятий ситуация сложная, в первую очередь, у ресторанов, не имеющих веранд и не работающих навынос. В Москве уже введены отсрочки до конца года по арендным платежам за третий квартал для предприятий, арендующих помещения у города, и воспользоваться такой возможностью смогут почти 1,2 тыс. рестораторов», - приводит слова Ефимова ТАСС.

Ранее также мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление согласно которому бизнес, который вакцинирует работников получит грант, напомнил заммэра. Первые 100 организаций и предпринимателей, которые выполнят требование о полной вакцинации 60% работников, получат гранты в 100% НДФЛ, уплаченного за предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей. При этом 50 грантов предусмотрены для малого и среднего бизнеса.

Рестораны и кафе, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию 100% своих трат на коммунальные услуги в третьем квартале (гранты будут предоставлены в четвертом квартале).