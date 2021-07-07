Памяти журналиста Ирика Имамутдинова

На 60-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался наш друг и коллега Ирик Имамутдинов, специальный корреспондент отдела науки и технологий журнала «Эксперт» в 2001-2016 гг.

Выпускник филологического факультета МГУ за годы скрупулезной работы и общения с учеными и специалистами, Ирик стал весьма глубоко разбираться в истории и сегодняшних проблемах целого ряда сложнейших отраслей нашей экономики — ядро его компетенций составляли энергетика, прежде всего ядерная, энергетическое и атомное машиностроение.

Скромно именуя себя технологическим журналистом, Ирик собрал блестящую коллекцию великолепных интервью с выдающимися российскими учеными. Ирик сумел разговорить таких гуру, как академики Владимир Накоряков («Творческий кризис кипения», «Эксперт», №4 2013 г.), Федор Митенков («Американцы не могут, французы не могут — придется самим», «Эксперт» №20 2013 г.), Евгений Аврорин («Просто очень интересная наука», «Эксперт» №14 2013 г.), Борис Каторгин («Две с половиной тонны топлива в секунду», «Эксперт» №26 2012 г.). Эти и целый ряд других работ вошли в «золотой фонд» «Эксперта».

Ирик был незаменим еще в одном качестве — когда нужно было оперативно расследовать чрезвычайные происшествия федерального или даже планетарного масштаба. Умение по горячим следам разбираться в механике и фундаментальных причинах катастроф «Эксперт» демонстрировал не раз, и каждый раз в бригаде расследователей был Ирик. Именно Имамутдинов помчался в августе 2009-го на разрушенную Саяно-Шушенскую ГЭС, при нем спасатели доставали на поверхность разрушенного машинного зала тела 75 погибших. Именно Ирик привез из той тяжелой командировки жесткий эксклюзив — впоследствии полностью подтвердившуюся гипотезу о нештатном режиме работы второго гидроагрегата станции как причине аварии: менеджеры-финансисты определяли модель работы ГЭС, технократы-эксплуатационщики оказались в загоне — и вот страшный результат («Технократическое самоубийство», «Эксперт» №32 2009 г.) .

А были еще расследования экологической катастрофы в Северо-Восточном Китае, шлейф которой задел российское Приамурье («Выхлоп великого соседа», «Эксперт», №46 2005 г.), небывалые лесные пожары в России («Фаза выгорания», «Эксперт», №32 2010 г.), убийственное наводнение в Крымске («Смертельный корчеход», «Эксперт», №28 2012 г.), авария на АЭС «Фукусима» («Точка невозврата», «Эксперт», №11 2011 г.).

В последние месяцы Ирик возобновил сотрудничество с «Экспертом», выдав несколько интересных материалов, включая как раз связанный с аварией на японской АЭС. Спустя 10 лет после ЧП японские власти приняли решение сливать накопленную за эти годы очищенную от радиоактивности (правда, не до конца) воду в океан. Почему это сравнительно безопасно, несмотря на истерику экологов и рыбаков, Ирик объясняет в своей журналистской работе, к великому сожалению, последней («Вода Счастливого острова», «Эксперт», №17 2021).

Эрудиция Ирика простиралась далеко за пределы техносферы. Ценитель поэзии и прозы, изящных искусств, он любил часами гулять по Санкт-Петербургу, прокладывая только ему ведомые маршруты. Иногда брал с собой друзей, с оказией очутившихся в северной столице, заранее предупредив, что прогулка длительностью менее трех часов не имеет смысла. Поблажки делал только для любимых внуков.

Нам будет очень не хватать тебя, Ирик.

Светлая тебе память!