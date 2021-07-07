Прогноз погоды: россиян ждёт тяжёлый август

Каждый год мы ждём лето: тепло, солнце и отпуск, конечно же. К сожалению, 2021 год с точки зрения погоды, нас совершенно не радует.

Популярные зарубежные курорты длительное время были закрыты в связи с пандемией коронавируса и хоть стали потихоньку открываться сейчас, не все торопятся туда ехать. ПЦР-тесты, всевозможные справки, ограничения и шанс подхватить очередной новый штамм коварной болезни останавливают большинство россиян.

Курорты Краснодарского края и Крыма нам привычнее, ближе. Но стихия там погуляла в июне и начале июля так, что не то что купаться море, а даже просто ходить по улицам стало невозможно. Всё черноморское побережье России заливает сейчас дождям и находиться там просто опасно.

А когда непогода закончится, придётся ещё ждать пока восстановят разрушенное, очистят от мусора пляжи, приведут города и посёлки в порядок. Потому новый тренд сезона – перенос отпуска на август месяц, если уж не за границу съездить, так может в РФ удастся хорошо отдохнуть.

Но, вот синоптики нас совершенно не радуют – они прогнозируют, что россиян ждёт тяжёлый август. Хотя прогноз долгосрочный – ещё только июль начался, а нам уже выдали выдали новый прогноз.

Прогноз погоды на август 2021 на курортах Крыма

В Крыму прогнозируют на август окончание дождей. Но, синоптики предупреждают, что в противовес ливням придёт самое настоящее пекло, которое даже для этого южного региона не характерно.

Так, в Ялте весь последний меся лета на небе не будет ни облачка, температура воздуха днём станет подниматься до 32-35, и море – почти кипяток.

По такой погоде днём загорать опасно – легко получить солнечный удар и солнечный ожог. Примерно то же самое ждёт Севастополь – весь месяц там будет плюс 33-34, ни тучки на небе, самая настоящая пустыня Сахара.

Чуть комфортнее в августе в Керчи – плюс 29-33 днём, по ночам – плюс 23-25. Джанкой, Алушта, Красноперекопск и все прочие города и веси полуострова до самого конца месяца будут купаться в самом жарком солнце. При этом возможны смерчи на море и сухие грозы, которые очень опасны.

Так что, если вы решили поехать в отпуск в августе в Крым, то стоит быть аккуратнее, запаситесь солнцезащитными кремами, головными уборами и не выходите днём на улицу по возможности. А вот загорать и купаться лучше всего до полудня и после пяти-шести вечера, когда солнце не стоит в пиковой фазе, поливая раскаленными лучами землю.

Погода в августе 2021 на курортах Ставрополья и Краснодарского края

В Ставрополье лето в августе будет более или менее приемлемым – плюс 30-31. Изредка возможны пасмурные дни, дождей не обещают. Прохладно будет в Ессентуках – плюс 27-28, довольно пасмурно и дождливо.

Мало приятного метеорологи обещают Кисловодску – там не выше плюс 25-26, много осадков, возможны штормовые ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Пятигорске весь месяц температурные качели – от плюс 33 до плюс 25 и обратно. Также прогнозируются ветер, ливни и грозы.

В Краснодарском крае в августе вроде на первый взгляд будет всё тихо и спокойно. Но это только на первый взгляд. Так, в Анапе ожидается плюс 30 в среднем, ближе к началу сентября – плюс 29. Погода ясная, без катаклизмов, но жарко и безветренно.

Многострадальный Сочи в начале августа выдаст на-гора плюс 33, но после 20-х чисел месяца немного снизит жару – до плюс 29, пока осадков не ожидают, но их и в июле не планировали синоптики.

В Геленджике прогнозируют качели, правда с небольшим разбегом: от плюс 30-32 до плюс 28-29. Будет ясно, но с сухими грозами и резким порывистым ветром.

Прогноз погоды на август 2021 в Москве

А в Москве в августе будет… холодно. Никакого лета практически уже москвичи и гости столицы не увидят. Днём в первую декаду, по прогнозу синоптиков, градусники будут ещё пытаться показать летние показатели – столбики термометров станут доходить до отметки в плюс 25. Но уже к 10-12 числу ожидается резкое понижение температурного фона до плюс 20-21.

Небо часто станет затягивать тучами, синоптики ураганы - как минимум пару раз за август. Ближе к 20-м числам воздух будет прогреваться не выше плюс 19-20, станет совсем пасмурно, повеет откровенной осенью. Возможны сильные ливни, грозы, молнии и усиление ветра.

Вот такой непонятный прогноз нам составили синоптики на август 2021. На курортах России слишком жарко, а в центральной части страны – довольно прохладно. Но, расстраиваться не стоит – лучше подождём уточнённых выкладок метеорологов, время для этого ещё есть.