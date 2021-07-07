Путин поручил помочь семьям погибших при крушении самолёта Ан-26 на Камчатке

Глава российского государства Владимир Путин выразил надежду, что помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет оказана самое ближайшее время.

«Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших в этой авиакатастрофе будет оказана в самое ближайшее время», – заявил президент РФ на совещании с членами Кабмина.

Российский лидер поручил руководителю Минтранса Виталию Савельеву доложить о ситуации с крушением Ан-26. При этом он выразил надежду, что расследование катастрофы Ан-26 на Камчатке будет проведено в короткие сроки и с должным качеством.

«Надеюсь, что работа по расследованию причин катастрофы будет проведена в короткие сроки и с должным качеством. Хочу выразить слова искреннего соболезнования всем родственникам, всем близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано, чтобы вас поддержать», – цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, 6 июля в 05:50 мск самолёт Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь. Позже его обломки были обнаружены недалеко от пункта назначения - предположительно самолёт врезался в сопку. Все 28 человек, которые находились на борту разбившегося на Камчатке самолёта Ан-26, погибли. Среди них 22 пассажира и 6 членов экипажа.