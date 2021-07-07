Россиянам назвали июльские вакансии с зарплатой выше 300 тыс. рублей

Зарплату до 350 тысяч рублей в месяц в Москве готовы предложить работодатели специалисту на позицию java-разработчика, рассказали эксперты сервиса по поиску работы Superjob о самых высокооплачиваемых вакансиях в российских регионах. Такую же зарплату могут предложить NodeJS-разработчику в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге ведущему программисту «1С» готовы предложить оклад от 200 тысяч рублей в месяц, а в Уфе — до 150 тысяч рублей.

Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России попали врачи: психиатру-наркологу в месяц готовы платить до 250 тысяч рублей, врачу-флебологу в Воронеже — от 150 тысяч рублей.

Высокие зарплаты предлагают в июле менеджерам по продажам и дизайнерам помещений. В Казани инженеру строительного контроля готовы платить от 100 тысяч рублей.

До 120 тыс. руб. готовы платить работодатели Краснодара менеджеру активных продаж. В Нижнем Новгороде менеджер по продажам B2B приглашается на оклад 150 тысяч рублей. Дизайнер кухонь и корпусной мебели в Новосибирске может получать до 150 тысяч рублей.

