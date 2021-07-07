Курс доллара: названа справедливая стоимость рубля

Курс доллара снижается в среду к рублю. Доллар/рубль открыл торги на отметке 74.52 , в то время как евро начал торги на отметке 88.01 . К 17:00 доллар США ослаб и достиг уровня 74.43 рубля, евро при этом показал негативную динамику, дойдя до отметки 87.86 рубля. Индекс DXY за тот же период вырос на 0.0011 пункта, дойдя до отметки 92.65 пункта.

«На утренних торгах рубль активно укреплялся, корректируя мощное нисходящее движение, произошедшее вчера. Повышению российской валюты способствовал умеренно позитивный внешний фон. Американские фондовые индикаторы еще вчера вечером почти полностью отыграли внутридневной провал и сегодня продолжили восстанавливаться вместе другими индексами. Нефтяные цены в начале дня снижались, но утром перешли к росту, ускорив его после открытия европейских торгов», - отмечает ситуацию на рынках аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Он также отмечает, что некоторые рынки акций остаются под давлением неопределенности, связанной с экономическими перспективами, угрозой инфляции и монетарной политикой ключевых центробанков. Развивающиеся валюты утром демонстрировали хороший рост на фоне умеренной просадки доллара. На старте европейской сессии он восстановился, ухудшив ситуацию в секторе, но большинство представителей осталось в плюсе.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка "ИК "Велес Капитал Юрия Кравченко, вернуть часть позиций рублю удалось на фоне восстановления котировок нефти после обвала, вызванного опасениями развала соглашения ОПЕК+.

"Так, если накануне котировки марки Brent опускались с максимумов в 77,8 долл. до 74,1 долл., то сегодня цены возвращались в район 75,85 долл. за баррель. Вместе с восстановлением нефтяных котировок наблюдается и некоторое улучшение аппетита к риску после вчерашних распродаж на глобальных рынках. Так, индекс доллара торгуется в минусе, акции в Европе и фьючерсы на индексы в США растут, доходности по десятилетним гособлигациям в США после обновления очередных минимумов с февраля текущего года пытаются корректироваться вверх. На развивающихся рынках наряду с рублем растут валюты Турции, ЮАР и Мексики", - отмечает аналитик.

Тем временем, аналитики Росбанка назвали справедливую стоимость рубля.

Они отмечаю, что цена барреля нефти марки Brent в рублях сейчас составляет рекордные 5680 рублей, чего не наблюдалось даже при цене барреля по $100-120. Однако это вовсе не означает, что рубль сильно недооценен.

Огранияения добычи в рамках сделки ОПЕК+ препятстсвуют накоплению резервов по бюджетному правилу, и быстрое восстановление производства сырья будет увеличивать “норму сбережения” Минфина. Этот фактор будет сдерживать укрепления рубля.

Кроме того, отмечют аналитики, кривая нефтяных цен находится в сильнейшей бэквордации. В условиях действия среднесрочных контрактов на поставки нефти, логичнее использовать цены на 1 или даже на 3 года вперед — на этом фоне рубль будет уже не так сильно недооценен.

И, наконец,, дальнейший рост рубля ударит по экспортозамещени и несырьевой сектор пострадает.

“В сухом остатке получим лишь справедливые уровни пары USD/RUB в интервале 70-72, но и даже их непросто удержать в условиях закадровой геополитической борьбы и глобальной интриги”, - резюмировали аналитики Росбанка.