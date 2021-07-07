Собянин оценил темпы вакцинации в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в Москве.

Как подчеркнул мэр, только за минувшие сутки в Москве прививку от коронавируса сделали 105 тыс. человек. По его словам, это «астрономическая сумма», что требует ввода дополнительных мощностей, передаёт РИА Новости.

Также он напомнил, что совсем недавно в городе протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарово и в «Садоводе», общей мощностью около 4 тыс. человек в сутки. Это оказалось крайне мало, а услуга очень востребована.

Такое заявление Собянин сделал, открывая новый прививочный центр для мигрантов в «Лужниках». Его мощность составит около 15 тыс. человек в сутки – в 2,5 раза больше, чем в Гостином дворе. По словам мэра – это будет одним из крупнейших прививочных центров в мире.

Известно, что пропускная способность сектора C и зоны болельщиков стадиона составляет около 5,5 тыс. человек в сутки, сектора D – почти 7 тыс. человек. Эти сектора предназначены для тех, кто самостоятельно приняли решение о вакцинации.

Кроме того, в пункте, размещенном в здании центра выдачи коньков пропускной способностью до 2 тыс. человек в день, будет проводиться вакцинация организованных групп иностранных работников.

При необходимости пункты, развёрнутые в секторах С и D, также могут оперативно переориентировать на вакцинацию организованных групп. При этом, как подчеркнул Собянин, в «Лужниках» могут сделать вакцину от коронавируса не только иностранные граждане, но и все желающие.

