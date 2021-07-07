Стали известны сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир

Курильские острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году, сообщает 7 июля пресс-служба правительства Сахалинской области, ссылаясь на итоги визита на Итуруп заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова.

«В четвертом квартале 2023 года на курильском острове Итуруп в районе села Китового планируется запустить систему приема, хранения и регазификации высокотехнологичного экологически чистого топлива», — говорится в сообщении. В этом же году заработает система приема, хранения и регазификации топлива и на острове Кунашир. Проектирование начнется в следующем году.

Отдельные районы области, в том числе те, которые находятся на Курильских островах, невозможно газифицировать с помощью трубопроводного газа, отмечает губернатор региона Валерий Лимаренко. Для таких территорий власти вместе с «Газпромом» разрабатывают меры по автономной газификации с помощью сжиженного природного газа.

«Для жителей острова переход на экологически чистое топливо станет важным позитивным событием. Вырастет качество коммунальных услуг, котельные и дизельные электростанции перестанут загрязнять воздух, улучшится здоровье курильчан», — добавил губернатор.

Также пресс-служба сообщает, что «Газпром» намерен построить на Сахалине современный завод компримированного и сжиженного природного газа. Новое производство будет перерабатывать сырье проекта «Сахалин—2».