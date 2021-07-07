Вирус наступает: в России за сутки выявлено почти 24 тыс. новых случаев COVID

За последние 24 часа в России выявлено 23 962 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. 6 июля сообщалось о 23 378 случаях заражения.

За сутки опять зафиксировано рекордное число умерших от инфекции 725 человек, накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19. В общей сложности от вируса скончалось 140 041 пациента.

Нарастающим итогом в России выявили 5 682 634 случая заражения. 5 121 919 пациентов выздоровели, из которых за последние сутки выздоровели 20 067 человек.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости. В столице выявлено за сутки 5621 до 1 405 451. Продолжают оставаться под наблюдением врачей 181 537 человек, уже выздоровели 1 200 695. Умерли 23 219 заболевших.

В топ-5 по суточному приросту заболеваемости коронавирусом вошли Московская область (+2531), Санкт-Петербург (+1906), Нижегородская область (+477), Воронежская область (+388).

