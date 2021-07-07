Цены снова пойдут вверх: России перекрывают западную границу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение реальных ограничений на транзит товаров из Германии через территорию Белоруссии может привести к нарушению экспортно-импортных цепочек. Он также добавил, передает «Прайм», что это уже является основанием для серьезной работы по минимизации последствий подобных решений.

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Во вторник, 6 июня 2021 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании попротиводействию санкционным мерам в отношении республики заявил, что он не исключает возможности ограничения транзита транспорта в случае новых этапов санкций со стороны Запада. Белорусский президент уже поручил правительству обратить внимание на работу иностранных компаний в стране и на транзит грузов через ее территорию.

Лукашенко также напомнил, что в ответ на санкции Белоруссия уже ограничивала поставки продукции компаний Skoda и Nivea на белорусский рынок. «Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок— ни шагу, второе: через Беларусь— тоже ни шагу»,— заявил он.

Адаптация транспортных потоков вполне возможна

Особенностью и большим естественным преимуществом территориального положения Беларуси выступает её расположение на пути движения транспортных потоков между Европой и Азией, признает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Запрет транзита неблагоприятно отразится на логистике внешней торговли различных стран, нарушит привычные товарные потоки. Но такой демарш негативен прежде всего для самого Минска с экономической точки зрения. Ведь от транзита в значительной степени зависят доходы страны, причём валютные.

В 2020 году объём предоставленных услуг со стороны Белоруссии внешнему сектору составил 3,9 млрд долл., ссылается Марк Гойхман на данные агентства АКРА. Из них на услуги транспорта приходится примерно половина. Запрет транзита существенно ограничит эту статью экспорта услуг. Уменьшится приток валютной выручки, что ударит по курсу белорусского рубля, усилит инфляцию.

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Пострадают и товарные потоки из Западной и Восточной Европы в Россию, говорит аналитик. Через Белоруссию в нашу страну ввозится свыше 8 млн тонн грузов в год, по данным ФТС РФ. За 5 месяцев 2021 года этот объём достиг почти 2 млн тонн.

Переориентация логистических направлений в обход Белоруссии потребовала бы дополнительного времени, удлинив путь доставки. Это вызвало бы некоторое удорожание товаров, повысило бы нагрузку на альтернативные пути севернее и южнее Белоруссии, подтверждает Марк Гойхман. Но с течением времени, по его словам, транспортные компании приведут свои бизнес-процессы к изменившимся условиям.

Так что, заключает аналитик, очень существенного воздействия на длительном горизонте это не вызовет. Поэтому наиболее пострадавшей стороной от действий Минска может оказаться сама Белоруссия. Соответственно, предположить реальность данных действий можно лишь в случае существенного превалирования политических резонов над прагматическими экономическими.

Чем удивить подорожание

Белорусский транзит — важнейшее звено экономических связей России с Европой, отмечает преподаватель Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. По его словам, в Белоруссии создана колоссальная инфраструктура, обеспечивающая бесперебойный товаропоток между Европой и Евразией.

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Несмотря на очевидные успехи в импортозамещении, замечает эксперт, зависимость нашей экономики от поставок из-за рубежа остается высокой: это промышленное оборудование, комплектующие для ряда производств, удобрения и машины для сельского хозяйства, потребительские товары. Через белорусские дороги и склады осуществляются поставки из большинства стран Европы и Средиземноморья.

Для нас исключение белорусской транспортной развязки из системы экономических связей России с ЕС (и прежде всего с нашим партнером №2 Германией), потребует существенной перенастройки логистической инфраструктуры. Все альтернативные маршруты поставок сложнее уже существующих, уверен Анатолий Гожий, хотя и они вполне рабочие.

Так, это очень непростой путь через Калининград и наших «хороших друзей», прибалтийских членов Евросоюза. Данный канал поставок уже используется для ввоза ряда товаров из ЕС. Кроме того, возможна масштабная загрузка российских портов на Балтике (Санкт-Петербург, Усть-Луг) и Черном море (Новороссийск).

В любом случае, уверен аналитик, перенастройка логистических цепочек займет время, что вызовет временные перебои в поставках для промышленности, АПК и товаров массового потребления. Неизбежный же рост транспортных издержек приведет к увеличению себестоимости поставляемой в нашу страну продукции европейских производителей, что увеличит импортную составляющую инфляционных процессов в нашей стране.

Рост цен коснется как товаров широкого потребления, ввозимых из ряда стран Европы, так и продукции отечественных производителей, зависимых от зарубежных поставок (прежде всего, агропромышленного комплекса, автомобилестроения, легкой промышленности). При оперативной переориентации транспортных потоков подорожание импорта может ограничиться 3-5%, считает Анатолий Гожий, отмечая, что при худшем сценарии подорожание может оказаться еще большим.