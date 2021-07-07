Убит президент Гаити Жовенель Моиз

В результате нападения преступников, в ночь на 7 июля погиб президент Гаити Жовенель Моиз, говорится в заявлении премьер-министра Клода Жозефа, которое разместила на своей странице в Twitter журналистка Мари Самуэль Шарль. Уточняется, что убийцы проникли в резиденцию главы государства, и нанесли ему смертельное ранение. Ранена и супруга Моиза, сейчас она находится в больнице, и ей предоставляется необходимая помощь. Пока не уточняется, кто именно совершил нападение, но известно, что преступники говорили по-испански.

Позже Жозеф заверил, что ситуация в области безопасности в стране находится под жестким контролем национальной полиции и вооруженных сил страны. Политик уточнил, что все меры для обеспечения законной передачи власти принимаются.

Жовенель Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. С 1996 г. был женат на Мартин Мари Этьен Жозеф.

