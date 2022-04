Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов Китая на 831 млрд долл.

Совокупная рыночная стоимость крупнейших технологических компаний КНР по сравнению с февралем сократилась на 831 млрд долл., а усиление контроля над сектором со стороны Китая усиливает опасения инвесторов, что распродажа продолжится.

При этом власти Поднебесной пообещали ужесточить требования в отношении защиты данных и листинга китайских компаний за рубежом. Как передаёт агентство Bloomberg, это усилило давление на котировки таких технологических гигантов, как Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., JD.Com Inc., Baidu Inc. и Meituan.

По мнению управляющего директора компании Pegasus Fund Managers Ltd. Пола Пона, распродажа продолжится в третьем квартале. В число десяти технологических гигантов, акции которых подешевели, входят три компании, бумаги которых торгуются в США.

Например, рыночная стоимость ADR оператора крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси Didi Global Inc. сократилась в КНР сразу на 15 млрд долл. Снизился на 0,4% гонконгский индекс Hang Seng Tech, в который входят многие крупнейшие китайские технологические компании. Акции Tencent подешевели на 1,9%, Meituan – на 1,3%, Alibaba – на 1,7%.