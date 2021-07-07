В Дубаи на территории порта произошел сильный взрыв

Мощный взрыв прогремел в Дубаи на территории порта Джабаль-Али, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Причины взрыва неизвестны.

«РИА Новости» сообщает, что взрыв произошел в районе нефтехранилища.

«Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что пожарные взяли под контроль ситуацию в порту Дубая, где после взрыва начался сильный пожар.По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва и последовавшего пожара нет. Согласно информации СМИ, взрыв прогремел на контейнеровозе, который находился в порту Джабаль-Али. Ранее сообщалось, что взрыв произошел на нефтяном танкере.



