В Гаити введено военное положение

После убийства президента республики Жовенеля Моиза, и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф издал указ о введении в стране военного положения, сообщает ТАСС.

«Военное положение объявляется на всей территории Республики на 15 дней», – говорится в указе. Силы правопорядка в течение этого периода смогут проводить обыски в домах тех, кто подозревается в причастности к убийству, будет ограничена свобода собраний и передвижения граждан.

Ранее сообщалось, что в результате нападения преступников, в ночь на 7 июля погиб президент Гаити Жовенель Моиз, говорится в заявлении премьер-министра Клода Жозефа, которое разместила на своей странице в Twitter журналистка Мари Самуэль Шарль. Уточняется, что убийцы проникли в резиденцию главы государства, и нанесли ему смертельное ранение. Ранена и супруга Моиза, сейчас она находится в больнице, и ей предоставляется необходимая помощь. Пока не уточняется, кто именно совершил нападение, но известно, что преступники говорили по-испански. Позже Жозеф заверил, что ситуация в области безопасности в стране находится под жестким контролем национальной полиции и вооруженных сил страны. Политик уточнил, что все меры для обеспечения законной передачи власти принимаются.

Жовенель Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. С 1996 г. был женат на Мартин Мари Этьен Жозеф.

