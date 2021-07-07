В правительстве Москвы рассказали о готовности к вступлению в силу закона «О контрактной системе»

Правительство Москвы отдает приоритет представителям малого бизнеса при госзакупках – их доля составляет 44% в общем объеме государственных закупок столицы.

«Государственный заказ всегда был одним из эффективных инструментов поддержки экономики, и увеличение доли контрактов, выполняемых малым бизнесом, поможет поддержать эти предприятия в период борьбы с пандемией. Москва занимает долю в 15% от общего объема закупок РФ: каждый шестой рубль в системе закупок РФ приходится на потребности московских заказчиков, заказы Правительства Москвы выполняют предприятия со всей территории России, поэтому мы системно отдаем приоритет в исполнении наших заказов предприятиям малого бизнеса. Правительство Москвы намерено и дальше увеличивать долю малых предприятий в общем объеме госзаказа», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как пояснили в правительстве столицы, таким образом Москва опережающими темпами выполняет требования федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изменения в который на прошлой неделе были подписаны президентом России Владимиром Путиным.

Изменения касаются сразу нескольких аспектов проведения госзакупок: рост доли заказов, которые должны размещаться у малого бизнеса с 15% до 25%, перевод всего документооборота по конкурсным процедурам в электронный вид, и сокращение количества способов отбора поставщика - теперь исполнителя госзаказа можно определить только путем проведения конкурса, аукциона или запроса котировок.

Новый закон позволит усовершенствовать конкурсные процедуры, в том числе, защитить государственных заказчиков от предприятий, неспособных выполнить требования контракта.

«Принятые на федеральном уровне поправки позволят исключить работу с недостаточно опытными поставщиками товаров или услуг при выполнении контрактов. Если сумма закупки превышает 20 млн рублей, то к ней будут допускаться компании, у которых в течение последних трех лет был успешный опыт исполнения государственного или муниципального контракта», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Подписанный президентом закон вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.