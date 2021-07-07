В России полностью вакцинированы 18,5 млн человек

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на правительственном совещании заявила, что в стране полностью прошли вакцинацию от коронавируса, то есть получили два компонента вакцины, 18,5 млн человек, а одну дозу препарата против коронавируса получили 27 млн человек.

При этом, по словам вице-премьера, эпидемиологическая обстановка в России остается сложной. «По итогам прошедшей недели у нас зарегистрировано 162,4 тыс случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тыс. населения, это на 17% больше, чем на прошлой неделе. Однако темп прироста недели к неделе несколько замедлился, в предыдущие недели заболеваемость прирастала на 24,2%... Некоторое снижение мы видим только в Москве, и здесь, должна отметить, что это стало возможно благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, фактически в разы, темпам вакцинации населения, и мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать», – сказала Голикова.

При этом она отметила, что система здравоохранения РФ в сейчас загружена, но работает стабильно, а ситуация с COVID-19 находится под контролем.

Сегодня, 7 июля, сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 23 962 случая заражения коронавирусом. 6 июля сообщалось о 23 378 случаях заражения. За сутки опять зафиксировано рекордное число умерших от инфекции 725 человек, накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19. В общей сложности от вируса скончалось 140 041 пациента. Нарастающим итогом в России выявили 5 682 634 случая заражения. 5 121 919 пациентов выздоровели, из которых за последние сутки выздоровели 20 067 человек.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости. В столице выявлено за сутки 5621 до 1 405 451. Продолжают оставаться под наблюдением врачей 181 537 человек, уже выздоровели 1 200 695. Умерли 23 219 заболевших. В топ-5 по суточному приросту заболеваемости коронавирусом вошли Московская область (+2531), Санкт-Петербург (+1906), Нижегородская область (+477), Воронежская область (+388).