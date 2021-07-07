В России ускорилась инфляция

В июне инфляция в России составила 6,5%, что стало максимумом с августа 2016 года (тогда инфляция составила 6,9%), сообщает Росстат. В мае текущего года показатель годовой инфляции составлял 6%.

Драйвером потребительской инфляции стали цены на продовольственные товары, которые увеличились в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги стали дороже на 3,95%.

4 мая Центральный банк России опубликовал Доклад о денежно-кредитной политике, в котором повысил уточнил свой февральский прогноз по инфляции на 2021 год, повысив его на один процентный пункт – до 4,7–5,2%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала мнение, что «возвращение к нейтральной ставке позволит вернуть годовую инфляцию к 4% к середине 2022 года».

