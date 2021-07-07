«Яндекс» запустил сервис по аренде электросамокатов

«Яндекс» 7 июля запустит сервис аренды электросамокатов в Москве, сообщают «Ведомости», ссылаясь на пресс-службу компании.

На первом этапе арендовать электросамокаты можно только в нескольких районах столицы — в Хамовниках, на Арбате и Якиманке. Уточняется, что до конца июля транспорт появится внутри Третьего транспортного кольца, а также в нескольких районах за его пределами.

Для желающих воспользоваться новой услугой потребуется обновить приложение «Яндекс Go» до последней версии, после этого выбрать опцию «Город» на главном экране, забронировать транспорт и забрать на парковке. Самокаты выделяются ярко-желтой расцветкой компании.

Аренда обойдется в 6 рублей за минуту проката плюс 50 руб. за бронь. Первые пользователи до 31 июля получат 100% кешбэка баллами за первую поездку и 25% — за следующие.

Клиенты смогут арендовать электросамокаты модели Ninebot Max Plus. В компании утверждают, что заряд держится в течение пяти часов активной поездки. Транспорт способен развить максимальную скорость 20 км/ч. Кроме того, эти самокаты автоматически плавно сбрасывают ее до 15 или 10 км/ч в зонах с плотным потоком людей, вблизи школ и детских садов. Сервис доступен гражданам с 18 лет.

