Акции дня: бумаги «Татнефти», «Детского мира» и «Русгидро» просели из-за дивидендного гэпа

Акции сразу нескольких компании просели перед закрытием реестров под дивиденды по итогам дневной сессии в четверг, 8 июля. Просели акции «Татнефти» (обыкновенные -3,02%, «префы» -3,49%), «Детского мира» (-5,58%), «Русгидро» (-5,08%).

Ранее акционеры утвердила выплаты: для «обычки» и «префов» «Татнефти» в размере 12,3 рублей на акцию. Дата выплаты — 23 июля. Для «Детского мира» - 6,07 рублей на одну акцию, дата выплаты — 23 июля. Для «Русгидро» - 5,3 копеек на одну акцию, дата выплаты также 23 июля.

Индекс Мосбиржи снизился на -0,94% до 3858,64 пунктов. Индекс РТС упал на -0,98% до 1625,37 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:32 мск стоила 73,76 долларов за баррель (+0,45%). Российская валюта слабела 74,78 рублей за доллар.