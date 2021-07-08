Металлургический сегмент компании En+ Group заключил партнерство с Ball Corporation в производстве аэрозольных баллонов и других типов упаковки из алюминия, произведенного по технологии инертного анода и обладающего самым низким в мире «углеродным следом». Об этом сообщила пресс-служба группы.

«Наше партнерство с Ball Corporation демонстрирует потенциальные возможности по созданию алюминиевой продукции, не только полностью соответствующей, но и превосходящей современные ESG–стандарты за счет устранения выбросов парниковых газов в процессе производства. Нам особенно приятно, что наше партнерство нацелено на усиление платформы устойчивого развития Ball Corporation в интересах будущих поколений», - сказал директор по продажам и маркетингу металлургического сегмента En+ Group Стив Ходжсон.

Отмечается, что с помощью «зеленого» алюминия Ball Corporation значительно снизит углеродный след своей продукции. Алюминий, произведенный с использованием технологии инертного анода, обладает наименьшим углеродным следом в отрасли: менее 0,01 тонны CO2 на тонну металла (Область охвата 1, 2 – прямые и косвенные выбросы).

«Алюминий является идеальным материалом для экономики замкнутого цикла, поскольку обладает ценной способностью бесконечно подвергаться переработке без потери качества. Не все знают, что 75% всего алюминия, когда-либо произведенного в истории человечества, используется до сих пор. В связи с мировым ростом спроса на алюминиевую упаковку нам необходимо обратить особое внимание на снижение экологического воздействия, связанного с увеличением объема поставок. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с такими социально - ответственными поставщиками, как металлургический сегмент En+ Group», - отметил старший директор Ball Corporation по устойчивому развитию, инновациям и развитию бизнеса Джейсон Галли.

Использование инертного анода в процессе электролиза предусматривает замену классических углеродных анодов на инертные, нерасходуемые материалы – керамику или сплавы. На данный момент на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) работает опытный участок электролизеров с инертными анодами нового поколения.

Инициатором разработки подобных технологий был Олег Дерипаска, основатель компании и «один из выдающихся бизнес-лидеров нашей страны», как назвал его в одном из интервью Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ball Corporation и En+ Group являются членами Aluminum Stewardship Initiative (ASI), продвигающей ответственное планирование, производство и использование ресурсов среди алюминиевых компаний. Своей стратегической целью En+ Group считает сокращение выбросов парниковых газов: в январе этого года она объявила о намерении достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и сократить выбросы парниковых газов минимум на 35% к 2030 году.