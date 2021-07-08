G20 обозначит контуры постковидной глобальной экономики

Главные финансисты планеты попытаются определить 9-10 июля в Венеции на первой за полтора года в «физическом» формате встрече министров финансов G-20 контуры постковидной глобальной экономики. Освободившись от Дональда Трампа с его торговыми войнами, министры попытаются договориться о том, как жить после пандемии, и обсудят широкий круг вопросов, начиная от изменений климата и заканчивая единым корпоративным налогом.

Вдохновением в нелегкой работе для финансистов может послужить венецианская опера с очень подходящим по такому случаю названием - La Fenice (феникс), символизирующим восстановление экономики из пожара коронавирусной пандемии. Мешать же совместной работе по инерции вполне могут оставшиеся после Трампа разногласия, включая его подозрительное отношение к Китаю.

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«Экономики вновь работают вместе,- говорит экономист римского университета ЛУИСС Роза-Мария Битетти.- Это будет отличная возможность для G-20 подумать о том, как пандемия показала, что в нашем взаимосвязанном мире все проблемы являются глобальными и что их необходимо решать вместе, оставив национализм в стороне».

Главный французский финансист Бруно Ле Мэр видит главную задачу двадцатки наиболее промышленно развитых стран в сохранении и укреплении консенсуса, достигнутого на ранних стадиях пандемии.

Министры финансов G-20, наверняка, обсудят и текущую борьбу с коронавирусом, который сейчас свирепствует во многих регионах и странах. Речь, скорее всего, пойдет о продолжении оказания помощи экономикам и о перспективах наступления инфляции, которая может задержаться дольше, чем считалось ранее.

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Министр финансов США Джанет Йеллен, по словам ее подчиненных, попросит коллег раньше времени не сворачивать программы помощи экономикам. В качестве примера в этом отношении она, вероятно, предложит инфраструктурный план Джо Байдена, крупные вложения в американский рынок труда и инвестиции в зеленую энергетику.

Это будет означать, что американское руководство отдает предпочтение восстановлению и росту экономики, а не борьбе с инфляцией.

Убеждать европейцев не торопиться сворачивать программы помощи Джанет Йеллен не придется. ЕЦБ, например, призывает не преувеличивать страхи роста цен, т.е. высокой инфляции. В Старом Свете большинство согласны, что самой, без помощи властей, экономике с последствиями пандемии не справиться.

Наверняка министры финансов двадцатки обсудят меры по предотвращению чрезмерного расхождения в темпах восстановления экономик разных стран. Восстановление проходит крайне неравномерно даже внутри самой Европы. К примеру, в Еврокомиссии на днях заявили, что Германия и Нидерланды скорее всего вернутся к допандемическим уровням на год раньше Испании и Италии. Такая же картина и по всей планете.

«Мир оказался перед лицом двухскоростного восстановления, чреватого усилением противоречий между странами и регионами,- объясняет директор МВФ Кристалина Георгиева.- Сейчас наступил критический момент и самое время для G-20 действовать».

Многие надеются, что место встречи – Венеция, которая является одним из наиболее убедительных примеров негативных последствий изменений климата, поможет финансистам договориться о совместной борьбе с глобальным потеплением.

Участники встречи намерены обсудить и одобрить соглашение об едином корпоративном налоге в размере не меньше 15%, подписанном представителями 131 страны под эгидой Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD).

В повестке работы финансовых министров будет, очевидно, и вопрос о специальных правах заимствования (SDR). Дело в том, что МВФ готовит рекордную по объемам программу помощи для укрепления глобальной ликвидности. Фонд хочет помочь развивающимся и бедным странам успешно бороться с растущими долгами.

Франция призывает богатые страны и, в первую очередь, G-7 выделить Африке при помощи новых SDR 100 млрд долларов. От МВФ потребуется эффективный механизм распределения помощи.