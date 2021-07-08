Инжиниринг нарасхват

Жесткая конкуренция за рынки сбыта и необходимость развития в условиях продолжающихся санкций побуждают российские промышленные компании все чаще обращаться за услугами к инжиниринговым центрам, функционирующим при российских университетах.

В 2021 году объем оказанных университетским инжинирингом услуг превысит показатель 2019 года на 15% и составит свыше 10 миллиардов рублей. Несмотря на некоторый спад в 2020 году, связанный с эпидемией коронавируса, тенденции последних нескольких месяцев свидетельствуют об активном оживлении сегмента коммерциализации научно-технологических разработок. «Общая тенденция свидетельствует об эффективности сотрудничества инжиниринговых центров и бизнеса, и я уверен, что это взаимодействие будет успешно развиваться», - отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Ученов в интервью «Эксперту».

Анализ отраслевой структуры выручки университетских инжиниринговых центров свидетельствует, что в основном инжиниринговые центры сотрудничают с крупными предприятиями. Наиболее востребованными направлениями продукции и услуг являются радиоэлектронная промышленность, промышленность обычных вооружений, химическая промышленность, энергетическое машиностроение и нефтегазовое машиностроение.

Совместная программа Минобрнауки и Минпромторга по развитию сети инжиниринговых центров при российских университетах вузах реализуется с 2013 года. Проведено 8 очередей конкурсов. За это время создана сеть из 80 центров в 39 субъектах, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям промышленности. Ежегодно инжиниринговыми центрами реализуется около 2000 договоров. За время реализации программы общая выручка центров достигла 31,1 млрд рублей и превысила размер господдержки в 4,6 раза.

Одним из драйверов развития российского инжиниринга может стать, по словам Алексея Ученова, трансфер и локализация зарубежных технологий. Примеры внедрения подобных проектов в России уже существуют. Они реализуются через Специальные инвестиционные контракты (СПИК), и этот инструмент уже доказал свою эффективность в сфере внедрения инноваций в реальном секторе экономики.

«Система поддержки импортозамещения Минпромторга будет трансформирована. В ближайшее время мы представим комплекс мер. На первом этапе мы сконцентрируемся на минимизации рисков изменений цепочек поставок, а на втором-перейдем к серийному производству ключевых комплектующих. Важная роль отведена инжиниринговым центрам-разработчикам. Мы отобрали 25 центров с лучшими компетенциями и инфраструктурой, которые станут основой сети для реализации новой программы замещения импорта», - резюмировал замглавы Минпромторга.

Один из примеров использования зарубежных технологий, которые университетский инжиниринг уже адаптирует в России - разработка производства активной фармацевтической субстанции фавипиравир, применяемой при лечении коронавируса. Обнаруженный в Японии, фавипиравир представляет собой модифицированный аналог пиразина, который первоначально был одобрен для лечения резистентных случаев гриппа.