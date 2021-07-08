Китай продаст из госзапасов 100 тысяч тонн меди, алюминия и цинка

Национальное управление по продовольствию и стратегическим резервам Китая зявило, что продаст 100 тысяч тонн меди, алюминия и цинка из госрезервов в рамках мер по сдерживанию роста цен на сырье и поддержанию рынка, сообщает «Интерфакс».

В июне власти Китая объявили о намерении начать продажу основных промышленных металлов из госзапасов, чтобы ограничить повышение цен на сырьевые товары и ослабить давление на производителей, вызванное растущими расходами. Например, медь за последний год подорожала в полтора раза. На аукционах металлы из госрезервов будут продаваться исключительно китайским производителям.

