Курс доллара: рублю предрекли разворот

Вчерашнюю сессию на Мосбирже рубль вновь завершил в минусе к основным резервным мировым валютам, отреагировав на очередное снижение «чёрного золота».

При этом всю первую половину дня «россиянин» рос, отыгрывая сильное проседание вторника. Открывшись вчера на отметке 74,52 к доллару и возле 88,01 – к евро, в 17:00 мск рубль сумел прибавить. «Американец» торговался в это время по 74,43 руб., а европеец – по 87,86 руб.

Однако вечером российская валюта развернулась вниз на фоне возобновившей снижение нефти. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял уже 74,76 руб., что сразу 33,75 коп. дороже, чем сутками ранее. Курс евро к закрытию основной сессии составлял 80,80 руб. (+28,5 коп.)

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, рубль вчера вечером ушёл в минус в обеих парах, следуя за котировками «чёрного золота». Мировые цены на нефть снижались, реагируя на неопределенность переговоров ОПЕК+ относительно добычи сырья. Кроме того, в среду игроки ждали публикацию протокола заседания центробанка США от 15-16 июня.

Виталий Громадин из «БКС Мир инвестиций» напомнил, что котировки «чёрного золота» усилили волатильность после того, как участники заседания ОПЕК+, так и не сумели прийти к консенсусу относительно уровня нефтедобычи.

Из-за этой неопределённости на смену оценкам усиления дефицита приходят опасения риска бесконтрольного наращивания производства сырья, отметил эксперт. Кроме того, негативным фоном для нацвалюты остаётся геополитика, в том числе учения стран НАТО возле российских границ.

«Учитывая всё вышесказанное мы ждём до конца этой недели пару доллар-рубль в коридоре 73,00-76,00», – предположил эксперт.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что на утренних торгах среды рубль укреплялся, корректируя нисходящее движение, произошедшее во вторник. Повышению российской валюты способствовал умеренно позитивный внешний фон и дорожающая нефть, которая во второй половине дня среды вновь перешла к снижению, потянув за собой рубль.

В свою очередь в банке «Санкт-Петербург» считают, что ослабление рубля, которое наблюдается последние сессии, во многом связано с ухудшением геополитического фона.

Как отметили в этой кредитной организации, речь идёт о ситуации с задержанием во вторник сотрудниками ФСБ консула Эстонии при получении закрытых материалов. В МИД этой прибалтийской страны заявили, что это провокация со стороны России.

В свою очередь уже в среду в российском внешнеполитическом ведомстве объявили консула Марта Лятте персоной нон грата. Ему надлежит покинуть территорию России в течение 48 часов. Не добавляют вистов рублю и военные учения, которые продолжаются в акватории Чёрного моря.

Это, по мнению аналитиков банка, крайне отрицательно влияет на настроения инвесторов, которые предпочитают переходить из рисковых активов в защитные.

«Также игроки вчера внимательно следили за публикацией протокола прошлого заседания американского регулятора. Реакцию рубля на это мы уже сегодня», – заявили эксперты.

При этом в банке подчеркнули, что рынки ждали ужесточения риторики американского регулятора. Однако, по их мнению, игроки во многом были готовы к такому исходу.

«Но если обратить внимание непосредственно на сам протокол, то его содержание фактически не прояснило ситуацию с программой QE. В этой связи мы ожидаем, что заметной негативной реакции на публикацию протокола не будет, что подтолкнёт глобальных игроков к восстановлению интереса к риску. А это, то что вполне ожидаемо, позволит рублю развернуться в сторону укрепления», – резюмировали в банке «Санкт-Петербург».