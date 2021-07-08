Мировые цены на продукты питания в июне снизились впервые за 12 месяцев

В июне мировые цены на продовольствие впервые понизились за последние 12 месяцев, говорится в обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

В документе отмечается, что среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в июне составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже, чем в мае. Если сравнивать с июнем прошлого года, то показатель вырос на 33,9%. Снижение цен связано с удешевлением растительного масла, зерновых культур и отчасти молочной продукции, что перекрыло подорожание мяса и сахара, объяснили в ФАН.

В организации объяснили, что индекс цен на растительные масла снизился на 9,8%, достигнув четырехмесячного минимума.

Также наблюдается снижение цен на зерновые культуры, индекс цен на эту продукцию снизился на 2,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс вырос на 33,8%. Кукуруза подешевела на 5% вслед за снижением котировок в Аргентине с появлением нового урожая, объемы которого оказались больше, чем ожидалось.

В сообщении уточняется, что международные цены на пшеницу в июне уменьшились на 0,8%, это незначительный показатель, которому способствовал благоприятный общемировой прогноз, а также улучшение видов на урожай во многих ключевых странах-производителях.

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 1%, больше других снизилось в цене сливочное масло благодаря резкому снижению мирового спроса, а также росту запасов в Европе.

