Москва сможет заключать офсетные контракты на услуги - заммэра Ефимов

Новые поправки в федеральный закон «О контактной системе» позволят правительству Москвы с июля 2022 года заключать офсетные контракты на оказание услуг.

Офсетный контракт – это госзакупка, которая предполагает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории субъекта РФ.

«Принятые поправки в закон позволят городу заключать офсетные контракты на услуги. В числе наиболее перспективных сфер для применения офсетов – услуги связи, например, создание инфраструктуры для городской интернет-сети 5G, оказание услуг по экзопротезированию, переработка и утилизация отходов. По офсетному контракту инвестор должен будет создать или реконструировать на территории города объект, используемый для оказания такой услуги, что, как правило дает городу новые рабочие места», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва первой из регионов Российской Федерации стала подписывать офсеты с инвесторами – механизм был внедрен в 2016 году при активном сотрудничестве Правительства Москвы и Министерства экономического развития России. Главная цель офсетного контракта – стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих. Все контракты направлены в том числе на импортозамещение. Офсеты заключаются на срок до 10 лет, а минимальный объем инвестиций составляет 1 млрд рублей.

Уже подписано пять офсетов, предусматривающих локализацию производства и поставку городу лекарств, медицинских изделий для стомированных больных, продуктов детского питания.

«Совокупный объем частных инвестиций по пяти столичным офсетам почти 13 миллиардов рублей, а объем закупки городом – 72,7 миллиарда рублей. Одно из явных преимуществ подписанных офсетных контрактов для города – значительное снижение их начальных цен, то есть экономия бюджетных средств. Кроме того, создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления. Инвесторы при заключении такого контракта получают платежеспособного покупателя в лице Москвы, долгосрочную гарантию сбыта производимой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По закону поставляемый товар должен быть российского происхождения. Например, в случае московских офсетов по лекарствам 50% закупки относится к импортозамещаемым товарам, по медизделиям для стомированных пациентов – это почти 100% импортозамещение.