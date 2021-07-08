Эксперты перечислили наиболее подорожавшие продукты «в магазинах у дома»

Цены на продукты в несетевой рознице России за июнь текущего года по сравнению с маем выросли на 1,2%, в годовом выражении - на 6,8%, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на исследование компании «Эвотор». Больше всего подорожали за месяц пельмени, майонез и газировка, добавляют специалисты.

«По данным индекса Эвотора, в июне одним из самых подорожавших продуктов стали пельмени. Средняя цена на пельмени выросла за месяц на 3%, а за год - на 9%. Рост цен на этот продукт, скорее всего, связан с ростом цен на свинину», - сообщили в компании.

Уточняется, что майонез и газированные напитки в прошлом месяце дорожали на 3%, всего за год этот продукт подорожал на 30%. Лимонад и другие газированные напитки - только на 7%.

Также в «магазинах у дома» выросли цены на печенье, зефир и пастилу, на йогурты, кефир и мясные полуфабрикаты по сравнению с маем текущего года на 2%. Растительное масло, сливки, сметана маргарин и крупы подорожали на 1%. Выпечка, пряники конфеты, мармелад, соки, выпечка, молотый и растворимый кофе, вода и сосиски также подорожали на 1% по сравнению к маю текущего года.

Цены на молоко, макароны, сыр, муку, рыбные пресервы, шоколад, какао и каши в мае остались на прежнем уровне, а рис, творог и мюсли подешевели на 1%, сообщает «Эвотор».

