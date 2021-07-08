Цены на нефть слабо снижаются на новостях о сокращении в США

Мировые цены на нефть утром 8 июля не показывают четкой динамики после публикации данный Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 по московскому времени цена котировок сорта Brent с поставками в сентябре потеряла 0,01%, до $73,42 за баррель, минутами ранее показатель увеличивался. Стоимость фьючерсов на WTI с поставками в августе потеряла 0,18%, до $72,07 за баррель.

Ранее API сообщил о сокращении запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля почти на 8 миллионов баррелей вместо со стороны прогнозируемых аналитиками 3,9 миллиона.

Сегодня будут опубликованы официальные данные минэнерго США, ведомство сообщит о снижении показателя на 4 миллиона баррелей.

При этом инвесторы продолжают отслеживать ситуацию вокруг ОПЕК+. Встречи альянса, которые прошли 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за разногласий позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года. Дата третьих переговоров пока не оглашается.

