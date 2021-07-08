Николай Рыбаков: тактика «умного голосования» чрезвычайно вредна для будущего нашей страны

- Николай Игоревич, на этой неделе лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский сделал заявление, которое удивило многих оппозиционно настроенных граждан. Выступая на телеканале «Дождь», он назвал тактику «умного голосования», изобретенную Алексеем Навальным, «спецоперацией» властей. Не могли бы вы пояснить, что Явлинский имел ввиду?

- Григорий Алексеевич считает, и я в этом с ним полностью согласен, что так называемое «умное голосование» называет себя таковым незаслуженно. Эта тактика чрезвычайно вредна для будущего нашей страны, потому что приучает людей к циничному подходу к политике. Подобные политтехнологии превращают политическую борьбу в карточную игру с целью обеспечить депутатским мандатом одного коррупционера вместо другого коррупционера, одного бандита вместо другого бандита, или вместо коммуниста националиста и т. д. Мы видели на примерах прошлых выборов, что тактика приводила к тому, что вместо кандидата от «Единой России» избирался кандидат-сталинист. Это как раз про такие «альтернативы» говорят, что хрен редьки не слаще. Хуже того, сокращение доли единороссов в Госдуме за счет добавления коммунистов и националистов делает правящий режим только мощнее. Мы все слышали несколько раз лично от Владимира Путина, что Кремль считает все представленные в 7-м созыве Думы партии опорой в своей работе. То есть все четыре партии, в том числе так называемая оппозиция, на самом деле поддерживают политику Путина и занимаются только штамповкой законопроектов, внесенных властями, или принимают собственные законы, только ужесточающие существующий режим.

- Известно выражение Бисмарка, что политика — это искусство возможного. Общим местом также является, что политика — занятие достаточно циничное и местами грязное. И если в реальной ситуации в одномандатном округе против единоросса не находится никого, кроме коммуниста — то что остается делать избирателям, не желающим поддерживать правящий режим?

- Можно голосовать за кандидата от партии «Яблоко».

- Партия «Яблоко» в состоянии выставить кандидатов по всем 225-ти избирательным округам России?