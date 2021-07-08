Николай Рыбаков: тактика «умного голосования» чрезвычайно вредна для будущего нашей страны

- Николай Игоревич, на этой неделе лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский сделал заявление, которое удивило многих оппозиционно настроенных граждан. Выступая на телеканале «Дождь», он назвал тактику «умного голосования», изобретенную Алексеем Навальным, «спецоперацией» властей. Не могли бы вы пояснить, что Явлинский имел ввиду?
- Григорий Алексеевич считает, и я в этом с ним полностью согласен, что так называемое «умное голосование» называет себя таковым незаслуженно. Эта тактика чрезвычайно вредна для будущего нашей страны, потому что приучает людей к циничному подходу к политике. Подобные политтехнологии превращают политическую борьбу в карточную игру с целью обеспечить депутатским мандатом одного коррупционера вместо другого коррупционера, одного бандита вместо другого бандита, или вместо коммуниста националиста и т. д. Мы видели на примерах прошлых выборов, что тактика приводила к тому, что вместо кандидата от «Единой России» избирался кандидат-сталинист. Это как раз про такие «альтернативы» говорят, что хрен редьки не слаще. Хуже того, сокращение доли единороссов в Госдуме за счет добавления коммунистов и националистов делает правящий режим только мощнее. Мы все слышали несколько раз лично от Владимира Путина, что Кремль считает все представленные в 7-м созыве Думы партии опорой в своей работе. То есть все четыре партии, в том числе так называемая оппозиция, на самом деле поддерживают политику Путина и занимаются только штамповкой законопроектов, внесенных властями, или принимают собственные законы, только ужесточающие существующий режим.
- Известно выражение Бисмарка, что политика — это искусство возможного. Общим местом также является, что политика — занятие достаточно циничное и местами грязное. И если в реальной ситуации в одномандатном округе против единоросса не находится никого, кроме коммуниста — то что остается делать избирателям, не желающим поддерживать правящий режим?
- Можно голосовать за кандидата от партии «Яблоко».
- Партия «Яблоко» в состоянии выставить кандидатов по всем 225-ти избирательным округам России?
- Мы выставляем своих кандидатов в 160-ти округах.
- Хорошо, но что вы предлагаете делать протестному электорату в оставшихся 65-ти? Любовь не продается, но для танго нужны двое.
- Если вы помните, то депутаты, пошедшие в Госдуму по одномандатным округам, примыкают к своей фракции. Одномандатники сами по себе не могут создавать фракцию, даже если их будет 225, если их партия не прошла в Думу по партийным спискам. Я не верю, что инициаторы «умного голосования» про это не знают. Поэтому одномандатники от «Яблока» тоже присоединятся к нашей фракции, иначе нет никакого смысла весь огород городить.
- Вы оптимист. Судя по июньскому соцопросу ВЦИОМ, если бы выборы состоялись завтра, за вас готовы были бы проголосовать 5,6 процентов избирателей. Не безнадежно, но где-то на грани.
- Фракция «Яблока» в 8-й Думе будет! Мой оптимизм не беспочвенный. Данные ВЦИОМ это подтверждают. Принципиально важно, что те результаты, которые «Яблоко» сейчас показывает, в самом начале избирательной кампании, мы не видели с 2003 года, когда мы последний раз получили свою фракцию в Госдуме. То есть настроения в обществе изменились. Даже КПРФ, только что опросившая избирателей, признала, что 4 процента готовы голосовать за «Яблоко». Мы больше всего уверены в результатах по Петербургу, Москве, Екатеринбургу и другим крупным городам.
- При таких прогнозах, далеко не гарантирующих «Яблоку» создание фракции в Думе, не слишком ли опрометчиво «разбрасываться электоратом», отчуждая и отпугивая ту часть протестно настроенных избирателей, которых Явлинский, будем откровенными, оскорбил, заподозрив их в участии в спецоперации властей?
- Мы не думаем, что это было ошибочным поступком. Мы 30 лет работаем в российской политике и не намерены и дальше торговать своими принципами, заискивать перед какими-то категориями избирателей ради получения голосов. Я сам в партии с 1995 года. Мы говорим о том, какой мы видим Россию открыто и правдиво. Сторонники любых других оппозиционно настроенных движений должны решать для себя, будет ли присутствие «Яблока» в федеральном парламенте для них хорошо или плохо. Но не наоборот — наша партия не собирается ни с кем заигрывать. Если те граждане, которые выходили на уличные акции и оказались в полицейских участках, не хотят в следующий раз оказаться уже на Колыме, ответ на этот вопрос очевиден. Перемены в стране возможны только в том случае, если «Яблоко» пройдет в Государственную Думу. Нравится это сторонникам Навального и Платошкина или нет, но мы — единственная партия на этих выборах, которая противостоит правящему режиму и не занимается играми в песочнице ради получения лишнего процента голосов.
- В самом «Яблоке», внутри его «мякоти», все ли разделяют вашу бескомпромиссную позицию отказа от политических технологий, игры на результат в пользу моральной незамутненности — как в песне Остапа Бендера из фильма «Двенадцать стульев» — «вы оцените красоту игры»?
- Я не могу, конечно, говорить за все десятки тысяч членов партии, но в руководстве партии есть твердая позиция: мы никогда не будем подстраиваться под конъюнктуру, рихтовать свои убеждения и подходы ради текущего момента, ради результатов ближайших выборов. И это совсем не идеализм — политическая ситуация в России меняется столь быстро и часто, что выжить в ней партия может только сохраняя внутренний стержень.