Олимпиада в Токио пройдет без зрителей на трибунах

Организаторы Олимпиады в Японии приняли решение, что соревнования в Токио пройдут без зрителей.

“Мы достигли соглашения об отсутствии зрителей на площадках в Токио", - сказал министр Олимпийских игр Японии Тамайо Марукава.

По словам президентаТокио-2020 Сейко Хасимото, “прискорбно”, что Игры будут проходить в ограниченном формате. Она также принесла свои извинения тем, кто купил билеты.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что крайне важно не допустить, чтобы Токио, где распространялся вариант коронавируса Дельта стал источником еще одной волны инфекций.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Медицинские эксперты отмечали, что отсутствие зрителей было бы наименее рискованным вариантом на фоне широко распространенных общественных опасений, что приток тысяч спортсменов и чиновников спровоцирует новую волну инфекций.

В среду Токио сообщил о 920 случаях заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем с мая.

Большинство японцев по-прежнему выступают против проведения Игр в условиях пандемии и медленной вакцинации.

