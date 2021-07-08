OPEN CALL для оперных исполнителей «Opera Bella»

К участию в проекте приглашаются молодые оперные певцы и студенты профильных ссузов и вузов в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте до 20 июля и оплатить конкурсный взнос в размере 1 тыс. рублей. Вместе с заявкой нужно прислать видеозапись программы продолжительностью не более 20 минут, состоящую из двух контрастных арий (на выбор исполнителя) и народной песни a capella (любой страны мира).

О ПРОЕКТЕ

«Opera Bella» — это международный фестиваль и конкурс молодых певцов, который состоится в 2021 году в России впервые. Конкурс проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов. Проект направлен на развитие оперного искусства и поддерживает вокальных исполнителей в возрасте до 35 лет, а также предоставляет денежные премии и профессиональную стажировку на главных специализированных площадках страны.

СОЗДАТЕЛИ

Автор и директор проекта — Елена Мироненко, культуролог, директор Московского драматического Театра на Бронной.

Художественный руководитель и председатель жюри — Филипп Чижевский, дирижер, лауреат премии «Золотая Маска».

ПРИЗ

Призовой фонд «Opera Bella» — более двух миллионов рублей. Денежная премия для исполнителей составит 500 тысяч рублей — Гран-при, 250, 200 и 150 тысяч рублей — 1, 2, и 3 места.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

Конкурс состоит из отборочного и трех основных туров. Отборочный и первый туры пройдут в онлайн-формате. Второй и третий туры пройдут в Москве. Помимо основной программы состоится фестивальная часть проекта, которая включает концерты на открытых площадках в Москве и городах-партнерах проекта: Калуге, Калининграде, Туле и Сыктывкаре.

ЖЮРИ

В составе жюри: Андрей Борисов генеральный Директор МАМТ, Сергей Скороходов солист Мариинского театра, тенор, Анна Аглатова российская оперная певица, сопрано, солистка Большого Театра, Юрий Миненко оперный певец, контртенор, лауреат и финалист международных конкурсов, Мария Бенюмова-Фельнер хоровой директор и дирижер театра, композитор Дмитрий Курляндский, режиссер Филипп Григорьян и другие.

Результаты отборочного тура появятся на сайте «Opera Bella» 23 июля. Итоги первого тура — 1 августа.

21 августа в Москве пройдет Гала-концерт, в котором примут участие лауреаты и победители конкурса, а также выдающиеся оперные солисты. 22 августа открытые концерты состоятся в Калуге, Калининграде, Туле и Сыктывкаре.

Елена Мироненко, автор и директор проекта: «Фестиваль и конкурс «Opera Bella» проводится впервые. Для нас важно открывать новые имена и давать им шанс на реализацию своих талантов. В дальнейшем мы планируем укрупнить образовательную программу, сделать конкурс дирижеров и представлять на фестивальных площадках новые постановки. Я вижу наш Фестиваль как мощнейший инструмент и круглогодично работающую платформу по поддержке академического искусства в России».