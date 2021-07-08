«Победа» отказалась от закупок самолетов Boeing 737 MAX

Лоукостер «Победа» отказался от заказа 20 самолетов Boeing 737 MAX, которые проходят ресертификацию в России, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к руководству компании. Информацию подтверждает РБК, ссылаясь на источник близкий к руководству «Победы», также на собеседника в крупной российской лизинговой компании и одиного из заказчиков Boeing 737 MAX.

По словам собеседников изданий, данное решение было принято «буквально на днях». Представитель компании отказался комментировать тему.

Контракт на поставку 20 Max «Победа» был подписан в 2018 г. В октябре того же года самолет этого типа индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение, упав в море вскоре после взлета. Жертвами катастрофы тогда стали 189 человек. В марте 2019 г. разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру.

В ноябре прошлого года Федеральное авиационное управление (ФАУ) США выдало разрешение по возобновлению эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Для этого необходимо было заново сертифицировать самолет в России, однако глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что сертификация самолетов в России задерживается из-за коронавирусных ограничений.

«Сроки ресертификации определяются регулятором», — сообщил РБК представитель Boeing, добавив, что диалог с Росавиацией и заказчиками по возвращению Boeing 737 MAX в эксплуатацию в России продолжается.

