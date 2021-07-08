Попова заявила, что нет необходимости вводить локдаун

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день нет необходимости введения локдауна или ужесточения ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет. И ее не будет абсолютно точно, если мы привьемся», – сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Она добавила, что сегодняшний алгоритм действий по борьбе с коронавирусом, который был введен, например, в Москве, когда «был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса», показал, что «меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают».

Сегодня, 8 июля, сообщалось, что за последние сутки коронавирус выявили у 24 818 человек. Нарастающим итогом в стране за все время эпидемии зафиксировано 5 707 452 эпизодов. В целом в результате инфицирования погибли 140 775 россиян. За последние сутки в России умерли 734 пациента с COVID.

Вчера, 7 июля, сообщалось о 23 962 зараженных и 725 летальных исходах. Показатель выше 700 фиксируется третий день подряд. Успешно перебороли заболевание 5 143 255 россиян, из которых 21 336 человек были выписаны за истекшие 24 часа. Продолжают лечение 423 422 пациента с COVID-19.

Лидером по приросту новых больных коронавирусом остается Москва, в столице за сутки коронавирус обнаружили у 6040 человек, выздоровели 6805 граждан, умерли 109 человек. В топ-5 по приросту среди регионов с наибольшим распространением инфекции вошли Подмосковье (+2581), Санкт-Петербург (+1937), Нижегородская (+495) и Воронежская области (+397).

