Проценко рассказал о влиянии жары на течение COVID

Жара может вызвать фатальные осложнения в болезни коронавирусом, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко

«Жара и ковид — это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелый ковид, который мы можем контролировать, не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов», - рассказал медик. Он еще раз напомнил, что необходимо вакцинироваться.

Он рассказал, что в жару госпитализированных пожилых пациентов стало «больше». Проценко подчеркнул, что течении болезни таких больных нельзя назвать тяжелым, но их госпитализируют из-за обезвоживания и рисков тромбоза.

По данным оперативного штаба на 7 июля, в России зафиксировали 23 962 новых случая заражения коронавирусом, а также был поставлен очередной антирекорд по летальным исходом – вчера ковид унес жизни 725 человек, за сутки, выздоровели 20 067 человек. Показатель суточной смертности держится выше 700 случаев второй день подряд. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.

