Путин открыл для движения заключительный участок ЦКАД

Президент России Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Перед торжественной церемонией открытия Путин проехал ао новому участку лороги за рулем автомобиля «Аурус».

Новый участок ЦКАД соединил Калужское и Симферопольского шоссе на расстоянии 50 км от МКАД. Общая протяженность ЦКАД составляет 336 километров, и она пересекает 13 федеральных трасс. Главная задачей ЦКАД является разгрузка МКАД за счет транзитного потока автотранспорта, который ранее шел через Москву.

ЦКАД проект разделен на пять участков, четыре из которых являются платными. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковушек составляет около трех рублей за километр, для грузовых автомобилей девять рублей.

Президент, выслушав доклады чиновников о завершении строительства, посоветовал им развивать прилегающие к трассе территории. «Если бы с самого начала, сразу осваивали прилегающую к дороге территорию, было бы более эффективно», – сказал Путин.

