Путин отменил запрет на чартерные полеты в Египет

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший пассажирское авиасообщение с Египтом кроме регулярных полетов в Каир. Кроме того, отменяется рекомендация воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после взрыва бомбы на борту российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в ноябре 2015 года. Взрывное устройство было заложено в аэропорту Шарм-эш-Шейха. В результате теракта погибли 217 пассажиров самолета и семь членов экипажа.

В апреле 2018 года были возобновлены регулярные авиарейсы в Каир.

