Американские индексы нацелились на дальнейший рост

Протокол последнего июньского заседания Федеральной резервной системы содержит оптимистичный прогноз восстановления экономики США. Как пишет MarketWatch, документ показал, что хотя члены совета директоров регулятора обсуждали, как и когда они могут сократить ежемесячные покупки облигаций, которые вливают деньги в финансовую систему, в ближайшее время этого все же не произойдет.

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На этом фоне основные индексы акций достигли новых рекордных отметок. Так, индекс основного рынка S&P 500 вырос на 0,3% до 4358,13 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,3% поднявшись до 34681,79 пункта, Nasdaq composite вырос на 0,1%, но все же установил новый рекорд, достигнув отметки 14 665,06 пункта.Основной поддержкой рынку стал рост акций технологических, промышленных и медицинских компаний.

Впрочем, эти позитивные данные не помогли азиатским рынкам, которые сосредоточившись на негативе, упали в четверг после того, как Федеральная резервная система обсудила возможное сокращение экономических стимулов США, а японские чиновники приготовились объявить чрезвычайное положение во время Олимпийских игр из-за всплеска инфекции COVID-19.

Так, японский Nikkei 225 потерял 0,9% после того, как эксперты рекомендовали ввести чрезвычайное положение в Токио вплоть по август 2022 года. Возможные меры включают закрытие баров и ресторанов, где подают алкоголь, и обращение к населению с просьбой оставаться дома. Городские власти также могут закрыть универмаги и другие предприятия.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,86% после того, как кабинет министров КНР объявил, что освободит больше денег для кредитования за счет сокращения суммы депозитов, которые банки обязаны держать в резерве. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на 2,57% из-за снижения цен на китайские технологические акции. Они пострадали от ужесточения антимонопольных правил. Южнокорейский Kospi упал на 0,6%. В четверг Южная Корея сообщила о рекордном однодневном росте числа новых коронавирусных инфекций — в общей сложности 1275 человек, что усилило тревогу по поводу рисков распространения заболевания в регионе.

К утру 8 июля 2021 года на мировых рынках наблюдаются признаки продолжения начавшегося на этой неделе роста волатильности, констатирует аналитик по глобальным рынкам ИФК «Солид» Иван Домолазов. Котировки 10-летних облигаций США — самый ликвидный инструмент среди защитных активов — вышли вверх из диапазона, в котором они находились с марта этого года и пытаются продолжить рост дальше. В моменте эта картина согласуется с одновременным падением цен на нефть и фьючерсов на S&P 500.

Сегодня с открытия китайские и японские фондовые индексы находятся в красной зоне, подтверждает эксперт. И, по его мнению, с учетом опасения инвесторов по поводу начала сокращения финансовых стимулов со стороны ФРС США, с большой вероятностью в четверг и пятницу мы увидим продолжение роста волатильности на американском рынке и падение основных индексов. Вместе с тем, динамика товарных рынков в целом не столь негативна. Индекс Commodities, рассчитываемый Bloomberg, продолжает оставаться в восходящем тренде.

Вторым важным фактором, определяющим настроения инвесторов, являются ожидания роста инфляции в США, добавляет Иван Домолазов. В случае продолжения её увеличения или даже сохранения на текущем уровне длительное время (5%) и получения сигнала от ФРС о возможном повышении ставки, амплитуда падения S&P 500 может оказаться кратно выше наблюдаемой во вторник и среду волатильности. В случае перехода ФРС к ужесточению ДКП, мы увидим дальнейший рост доллара к корзине других мировых валют и локальное снижение на товарных рынках.

На американских биржах очевиден настрой и дальше продолжать ярко выраженное восходящее ралли после рекордного закрытия 2 квартала, говорит, в свою очередь, шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Например, технологичные компании-гиганты Apple, Google, Amazon, Microsoft по итогам дня были и лидерами роста, и основными локомотивами общего подъёма индексов по итогам вчерашней торговой сессии, да и в течение всей недели.

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По мнению аналитика, Apple явно готовится обновить свой абсолютный рекорд по капитализации, закрывшись по 144,57 доллара за акцию, то есть вплотную к своему январскому пику всех времён — 145,09 доллара, а Google уже взял очередную планку 2600 долларов за акцию. Цена Amazon, крупнейшей площадки электронной коммерции, впервые поднималась выше 3700 долларов за акцию, на пике достигала вчера 3734,20 доллара и вчерашний день завершила по 3696,58 доллара: новому мощному взлёту Amazon помогают итоги прошедшей в конце июня распродажи Prime Day, которая, кстати, поддержала и бумаги многих других американских ритейлеров, включая Walmart и Target Corporation: последняя также завершила вчерашний день на новом абсолютном максимуме 247,55 доллара за акцию. Розничный сектор США вообще может рассчитывать на дальнейшую инфляционную подпитку, ориентируясь на ожидаемую 13 июля публикацию данных по индексу потребительских цен (CPI).

В целом позитивный фон торгов для ведущих американских акций уже на этой неделе, как считает Петр Пушкарев, сформирован. А по итогам выпущенных вчера в свет протоколов заседания Федеральной резервной системы от 16 июня участники рынка, похоже, так и не нашли в тексте каких-либо серьёзных зацепок, которые бы могли указывать хоть на малейшее желание управляющих американского регулятора обсуждать обстоятельно варианты начала сворачивания программ скупки облигаций и других активов, поскольку ФРС сочла недостаточным достигнутый по их итогам «прогресс». Иначе говоря, монетарные стимулы останутся в неприкосновенности, а их сокращение не будет даже обсуждаться как минимум до осени. А это означает продолжение мощной подпитки фондового рынка США деньгами ФРС.

Азиатские торги сегодня несколько подпортили впечатление от общей картины недели на фоне разрастания количества случаев заболевания коронавирусом. Но, уверен Петр Пушкарев, вспышки инфекции в Японии, да и во всей Азии, не кажутся такими уж значительными на фоне тех цифр, которые ещё недавно были в ходе третьей волны в Европе или наблюдаются сейчас во многих регионах России.

Китайский индекс Shanghai Composite также потерял менее 1%, на рынок Поднебесный давят усилия регуляторов пообщипать финансово ведущие компании страны, включая Alibaba, Tencent и Baidu, которые из-за этого продолжают терять в капитализации. Однако, уверен аналитик, всё это вряд ли поменяет кардинально настроения на американских биржах: фьючерсы на индекс S&P500 США снизились за азиатские часы лишь в район 4310 пунктов, а область 4270-4300 по этому основному для Америки биржевому индексу по-прежнему служит мощной поддержкой.

При любом приближении к этим значениям широкий спектр американских акций рынок будет, видимо, настроен докупать, так что торги в Америке по многим бумагам могут открыться в пределах 1-2% ниже вчерашних уровней закрытия, но, как полагает Пушкарев, котировки быстро восстановятся уже сегодня или до конца недели. Из интересной для бирж ожидаемой статистики он отмечает еженедельные данные США по заявкам на пособия, однако вряд ли они окажут существенное влияние на общий расклад сил.