Россияне стали меньше заниматься спортом за период пандемии

За 2020 год доля россиян, ведущих здоровый образ жизни сократилась на четверть, пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

Уточняется, что в 2019 году регулярно занимались спортом приблизительно 12% россиян старше 15 лет, или 14,5 млн человек. В 2020 г. показатель составил 8,9%, или 10,8 млн человек.

Исследование, в котором приняли участие 60 000 домохозяйств, проводилось в августе-сентябре 2020 года, также показало, что параллельно на треть – 50,1% в 2019 г., 33,5% в 2020 г. сократилось и количество людей, ведущих нездоровый образ жизни.

«По сути, россияне стали стремиться к золотой середине — не сильно себя ограничивали, но и не позволяли себе лишнего. В зону «удовлетворительного» ЗОЖ в 2020 г. перешли около 20 млн закоренелых противников здорового образа жизни», - сообщается в исследовании.

Число приверженцев ЗОЖ снизилось в 55 регионах России, меньше всего спортом занимаются в Ненецком АО. Там зафиксировано сокращение в 100%. Далее следует Магаданская область (-99%). Число сторонников спортивного образа жизни выросло в 30 регионах страны. Самая большая динамика зарегистрирована в Северной Осетии – показатель вырос в шесть раз.

В исследовании отмечается, что в год пандемии число приверженцев ЗОЖ сократилось преимущественно за счет женщин, которые вынуждены были оставаться чаще дома для присмотра за детьми. В 2019 г. их было в 2,3 раза больше, чем мужчин, в 2020 г. – в 1,3 раза больше.

